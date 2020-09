Tennis

Tennis : Dominic Thiem veut conjurer le sort à Roland-Garros !

Publié le 26 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Deux fois finaliste à Roland-Garros, Dominic Thiem s'apprête à jouer son premier tournoi avec le statut de vainqueur de Grand Chelem. Une semaine après le plus grand titre de sa carrière, l'Autrichien fait face à un énorme défi.

Au terme de quatre heures de suspense intense, Dominic Thiem est venu à bout de Zverev. Victorieux de l'US Open il y a deux semaines, l'Autrichien est entré dans le cercle fermé des vainqueurs de Grand Chelem. Un grand accomplissement attendu tant le troisième mondial tournait autour depuis deux ans (4 finales). Dominator est sur une belle série puisqu'il a disputé la finale des deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison. Une série que l'Autrichien entend poursuivre à Roland-Garros, d'autant que le joueur de 27 ans est le finaliste des deux dernières éditions..

« J'essaierai d'être au top de mon jeu à partir de lundi »