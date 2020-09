Tennis

Tennis : Thiem dévoile le point faible de Nadal pour ce Roland-Garros !

Publié le 24 septembre 2020 à 17h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal va chercher à remporter un 13e Roland-Garros cette année, Dominic Thiem estime que les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur le jeu de l'Espagnol, qui reste tout de même le grand favori selon lui.

Dans un climat particulier du fait de la crise sanitaire, Roland-Garros débutera ce week-end, l'occasion pour Rafael Nadal d'aller chercher une 13e victoire sur la terre battue parisienne, mais les conditions seront différentes cette année. Le Grand Chelem se déroule en automne, sous un climat différent, et le nouveau toit qui recouvre le court Philippe-Chatrier va permettre aux joueurs de s'affronter dans la nuit, autant d'éléments qui pourraient perturber Rafael Nadal comme l'espérait dernièrement Novak Djokovic. Et Dominic Thiem semble d'accord.

« La température est la seule chose qui peut faire changer Nadal »