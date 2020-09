Tennis

Tennis : Novak Djokovic veut dépasser Federer !

Publié le 22 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Récent vainqueur du Tournoi de Rome, Novak Djokovic vient de dépasser Rafael Nadal et est désormais le détenteur du record de Masters 1000 remportés. Le Serbe veut maintenant aller chercher un autre record détenu par Roger Federer.

Novak Djokovic est venu remporter le tournoi de Rome en battant Diego Schwartzman après avoir été disqualifié de l’US Open. Ce retour est particulier car Novak Djokovic compte maintenant 36 Masters 1000 et dépasse ainsi Rafael Nadal qui détenait le record avec 35. Maintenant, le Serbe va se tourner vers Roland-Garros et tenter de se rapprocher un peu plus de Rafael Nadal et Roger Federer au record de titres du Grand Chelem gagnés en simple.

« Je peux surpasser Roger »