Tennis : Ce joueur qui s’enflamme totalement pour Rafael Nadal !

Publié le 20 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors qu’il s’est récemment entraîné avec Rafael Nadal avant la reprise de la saison, Pablo Andujar n’a pas tari d’éloges le numéro 2 mondial.

Après avoir déclaré forfait pour l’US Open, Rafael Nadal était de retour à la compétition lors du Masters de Rome, près de sept mois après son dernier match, une victoire en finale du tournoi d’Acapulco face à Novak Djokovic. A quelques semaines de débuter Roland Garros, c’est à la surprise générale que Nadal, tenant du titre, s’est fait éliminer dès les quarts de finale. Ami du numéro 2 mondial, s’étant entraîné avec lui à Majorque il y a quelques semaines, Pablo Andujar s’est exprimé sur son stage avec l’Espagnol.

« Il est toujours impressionnant quand on est devant lui »