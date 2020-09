Tennis

Tennis : Rafael Nadal décrypte sa défaite à Rome

Publié le 20 septembre 2020 à 10h35 par A.D.

Opposé à Diego Schwartzman en quart de finale du Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal s'est incliné. A l'issue de la partie, l'actuel numéro 2 mondial a tenté d'expliquer sa défaite.

Rafael Nadal s'est fait surprendre par Diego Schwartzman. Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome, le numéro 2 mondial a été battu en deux sets par l'Argentin (6-2, 7-5). En fin de match, Rafael Nadal est revenu sur sa défaite. Comme l'a expliqué le Majorquin, Diego Schartzman a tout simplement bien joué, contrairement à lui.

«On ne peut pas gagner en perdant autant de fois son service»