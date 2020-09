Tennis

Tennis : Djokovic évoque l'absence de Nadal en finale du Masters de Rome

Publié le 20 septembre 2020 à 21h35 par H.K.

Alors qu'il aurait pu retrouver Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic affrontera finalement Diego Schwartzmann, tombeur de l'Espagnol. Un rencontre que le Serbe aborde différemment.

Qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome après sa victoire difficile contre Casper Ruud, Novak Djokovic affrontera un Schwartzmann victorieux de Rafael Nadal. Interrogé sur la rencontre qui l'attend, Novak Djokovic reconnaît que cela sera différent de ne pas affronter en finale l’Espagnol, qui a été éliminé par un excellent Diego Schwartzmann, qui l’a totalement surpris, après une très bonne prestation de la part de l’Argentin.

« Ne pas jouer Nadal en finale est une chose de différente »