Tennis

Tennis - Roland-Garros : La terrible annonce de Serena Williams !

Publié le 30 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Facile vainqueure de Kristie Ahn, Serena Williams ne prendra pas part au deuxième tour de Roland-Garros. La triple championne à Paris, forfait, a expliqué la nature de sa blessure.

L'aventure était pourtant bien partie. Opposée à sa compatriote Kristie Ahn au premier tour, Serena Williams s'est rapidement imposée en deux sets. Alors que la numéro 9 mondiale devait disputer son deuxième match Porte d'Auteuil ce mercredi, la triple vainqueure de Roland-Garros a déclaré forfait. Avec 23 Grand Chelem dans son armoire à trophées, Serena Williams subit un nouvel accroc dans sa quête au record de Margaret Smith Court – 24 titres. Un objectif qui fuit l'ancienne numéro 1 mondiale. Depuis sa dernière victoire lors de l'Open d'Australie 2017, l'Américaine a perdu quatre fois en finale d'un Grand Chelem.

« Je ne sais pas si je pourrai disputer un autre tournoi avant la fin de la saison »