Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic affiche sa grande confiance !

Publié le 30 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Après une entrée en matière réussie, Novak Djokovic se sent prêt pour aller au bout. Fort d'un début de saison incroyable, le Serbe croit plus que jamais en ses chances.

Mikael Ymer est la première victime de Novak Djokovic. Au premier tour de ce Roland-Garros, le numéro 1 mondial a maîtrisé le jeune Suédois en trois petits sets (6/0 6/2 6/3). Arrivé à Paris avec un succès sur l'ocre romaine, le vainqueur Porte d'Auteuil en 2016 nourrit de grandes ambitions pour cet édition du Grand Chelem parisien. Avec un parcours qui semble dégagé, le Serbe a toutes les cartes en main pour rejoindre la finale. Avant de viser la victoire finale.

« Je suis prêt à aller loin dans ce tournoi »