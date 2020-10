Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le constat de Benoit Paire sur le jeu de Novak Djokovic

Publié le 1 octobre 2020 à 14h35 par B.C.

Tout juste éliminé de Roland-Garros, Benoit Paire a évoqué en conférence de presse les amorties de Novak Djokovic, coup que le Serbe utilise sans réserve.

Sans surprise, Novak Djokovic aborde parfaitement cette édition 2020 de Roland-Garros. Le Serbe n'a pas tremblé face à Mikael Ymer (6-0/6-2/6-3) et part largement favori de son duel contre Ricardas Berankis ce jeudi après-midi. Interrogé à l'issue de son premier match de cette quinzaine, Novak Djokovic est notamment revenu sur l'un de ses gestes fétiches, l'amortie, estimant que cela sera important cette année. « Je pense que ce sera un coup très important avec ces conditions de jeu car la terre battue est lente et lourde. Sur terre battue, la tendance naturelle est de reculer derrière sa ligne pour se donner plus de temps à cause du rebond qui est plus haut. Mais, avec ces conditions de jeu, le rebond est bien plus bas. Tactiquement, c'est important de maîtriser ce coup et de l'utiliser à bon escient. Cela rend le jeu plus incertain pour votre adversaire. Peut-être que j'en ai trop fait, mais quand j'en avais besoin je trouve que ça a bien fonctionné », expliquait-il. Fraichement éliminé, Benoit Paire est justement revenu sur ce coup du Serbe.

« Il est tellement au-dessus des autres... »