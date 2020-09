Tennis

Tennis : Cette révélation de Dominic Thiem sur Novak Djokovic

Publié le 30 septembre 2020 à 21h35 par A.D.

Ce mercredi, Dominic Thiem s'est imposé face à Jack Sock au deuxième tour de Roland-Garros. Alors qu'il a remporté le troisième set au tie-break, l'Autrichien a révélé qu'il s'inspirait de Novak Djokovic.

Dominic Thiem a honoré son rang face à Jack Sock ce mercredi. Opposé à l'Américain au deuxième tour de Roland-Garros, le numéro 3 mondial s'est imposé en trois sets (6-1, 6-3, 7-6). Pour plier la rencontre, Dominic Thiem a eu recours au tie-break. Un exercice dans lequel il a de plus en plus de réussite. Et comme l'a reconnu Thiem à l'issue de la partie, Novak Djokovic n'y serait pas pour rien.

«J'ai regardé ce que faisait Novak Djokovic dans les tie-breaks»