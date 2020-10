Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le bourreau de Wawrinka en rajoute une couche !

Publié le 3 octobre 2020 à 14h35 par A.M.

239e mondial, Hugo Gaston est la sensation de cette première semaine à Roland-Garros. Après sa victoire en cinq sets contre Stan Wawrinka, le jeune français n'est d'ailleurs pas redescendu de son petit nuage.

Au cœur de l'hécatombe française à Roland-Garros, Hugo Gaston est l'éclaircie inattendue. 239e mondial, le tricolore s'est offert Stan Wawrinka en cinq sets (2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0) pour atteindre les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien, une première pour lui dans un Majeur. Il sera opposé à Dominic Thiem pour une place en quart de finale, un obstacle encore plus important puisque l'Autrichien fait partie des favoris sur la terre battue parisienne. Malgré tout, Hugo Gaston savoure sa victoire surprise face à Stan Wawrinka.

«J'essaie de profiter et j'espère que ça va durer»