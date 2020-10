Tennis

Tennis - Roland-Garros : Wawrinka réagit à sa défaite surprise !

Publié le 2 octobre 2020 à 21h35 par H.K. mis à jour le 2 octobre 2020 à 21h45

Sorti par un Hugo Gaston surprenant, Stanislas Wawrinka dit adieu à cette édition de Roland-Garros dès le troisième tour. Le Suisse est revenu sur sa défaite, affirmant qu’il a commis trop d’erreurs lors de cette rencontre…

Une surprise historique réalisée par Hugo Gaston. Le Toulousain, opposé à Stanislas Wawrinka lors du 3e tour de Roland-Garros, a sorti le Suisse en 5 sets, avec un clinquant 6-0 lors de la dernière manche. Le jeune français, 239e mondial, a réalisé une grosse performance, et sera opposé à Dominic Thiem pour la suite de la compétition. De son côté, Wawrinka, 16e mondial au classement ATP, semble très déçu de sa performance, lui qui était annoncé comme l'un des favoris pour le tournoi…

« J’ai commis trop d’erreurs inhabituelles »