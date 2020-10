Tennis

Tennis : McEnroe affiche ses doutes sur Roger Federer !

Publié le 2 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Blessé depuis février, Roger Federer ne devrait pas faire son retour avant 2021. A 39 ans, John McEnroe s’est montré assez pessimiste quant au retour du Suisse.

Après avoir commencé l’année de la meilleure des manières avec une demi-finale à l’Open d’Australie, Roger Federer a subi deux opérations du genou dès février, le contraignant à déclarer forfait pour le reste de la saison 2020 afin de se préparer au mieux pour un retour à la compétition en janvier prochain. Le numéro 4 au classement ATP pourrait ainsi voir son record de titre en Grand Chelem égalé par Rafael Nadal en cas de sacre à Roland Garros, et ce sans pouvoir se défendre. Véritable légende du tennis, John McEnroe s’est exprimé sur l’avenir de Roger Federer, avouant qu’il serait difficile pour lui de faire un retour triomphal et de retrouver son niveau.

« Il est juste difficile d'imaginer qu’il pourrait être aussi proche de ce qu’il était »