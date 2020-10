Tennis

Tennis - Roland-Garros : La révélation Hugo Gaston félicitée par Dominic Thiem !

Publié le 4 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 4 octobre 2020 à 21h38

Qualifié en quarts, Dominic Thiem a dû s'employer pour venir à bout d'Hugo Gaston. Le numéro 3 mondial a vanté les mérites du jeune français après sa victoire en cinq sets.

Tombeur de Stan Wawrinka au 3e tour, Hugo Gaston s'est révélé au grand public. Au terme d'un match en cinq manches, le Français a collé une bulle à l'ancien vainqueur de Roland-Garros. Invité sur le tournoi par l'organisation, la marche était encore plus haute ce dimanche pour le gaucher de 20 ans : Dominic Thiem, finaliste des deux dernières éditions et vainqueur du récent US Open. Alors que deux sets ont été nécessaires pour prendre la mesure de son adversaire, Hugo Gaston est revenu dans le match, arrachant une manche décisive à force d'amorties. Déposées à volonté. Finalement, après plus de 3h30 de bataille, Dominic Thiem est venu à bout de l'audacieux 239e mondial.

« Il deviendra un grand, grand joueur »