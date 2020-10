Tennis

Tennis : Novak Djokovic milite pour un énorme changement à Roland-Garros !

Publié le 4 octobre 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic poursuite actuellement son chemin à Roland-Garros, le Serbe a émis le souhait de réaliser un grand changement pour le Grand Chelem parisien.

Ce samedi, Novak Djokovic s’est imposé face à Daniel Galan Riveros, se hissant par la même occasion en huitièmes de finale de Roland-Garros. Alors que tout se plutôt bien pour le numéro 1 mondial pour le moment, il émet toutefois certaines critiques sur les conditions de ce Grand Chelem parisien. A l’instar de Kristina Mladenovic il y a quelques jours, Djokovic a lui aussi critiqué l’arbitrage, militant à son tour pour l’introduction de l’arbitrage vidéo. Dans des propos rapportés par L’Equipe , Novak Djokovic a ainsi milité pour ce grand changement, remettant en question l’utilité des juges de ligne.

« Il n'y a pas de raison de conserver les juges de ligne »