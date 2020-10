Tennis

Tennis - Roland-Garros : Thiem revient sur ses difficultés contre Gaston !

Publié le 5 octobre 2020 à 9h35 par A.D.

Ce dimanche, Dominic Thiem a dû livrer un énorme combat de cinq sets pour venir à bout de Hugo Gaston. A l'issue de la partie, l'Autrichien a analysé ses difficultés face au prodige de 20 ans.

Dominic Thiem a eu très chaud face à Hugo Gaston. Alors qu'il menait deux sets à zéro, l'Autrichien a vu le prodige de 20 ans revenir à deux manches partout. Contraint de disputer un cinquième set, Dominic Thiem a dû forcer son tennis pour l'emporter face à Hugo Gaston (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3). Poussé dans ses derniers retranchements par le jeune français, Dominic Thiem s'est livré sur cet énorme combat.

«Je n'avais pas vu depuis longtemps un joueur avec une aussi bonne main»