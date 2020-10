Tennis

Tennis : Hugo Gaston annonce la couleur pour son avenir

Publié le 5 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Véritable révélation de Roland Garros 2020, Hugo Gaston est revenu sur son ambition et son avenir après sol élimination en huitième de finale de Roland Garros contre Dominic Thiem.

Après plus de 3h30 de jeu et un match en cinq sets, Hugo Gaston s’est incliné de justesse contre Dominic Thiem ce dimanche en huitième de finale de Roland Garros. La fin d’une épopée fantastique pour le jeune français de 20 ans, qui était invité pour l'édition 2020. Après avoir aisément écarté Maxime Janvier (204e ATP), Hugo Gaston a réalisé deux exploits retentissants en venant à bout de Yoshihito Nishioka (52e ATP) avant d'être le bourreau de Stan Wawrinka (17e ATP) en seizièmes de finale. Actuel 239e mondial, Hugo Gaston s’est exprimé sur son avenir et ses objectifs dans les semaines et les mois à venir.

« L’objectif est d’être dans le Top 100 le plus rapidement possible »