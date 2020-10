Tennis

Tennis : Rafael Nadal se confie sur son rôle de modèle

Publié le 4 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Facile vainqueur de Sebastian Korda, sensation de ce Roland-Garros 2020, Rafael Nadal est revenu sur les déclarations faites la veille par son adversaire du jour.

A seulement 20 ans, Sebastian Korda aura été, le temps d’une semaine exceptionnelle, au cœur de toutes les attentions à Roland Garros. Après avoir vaincu Andreas Seppi et John Isner, le 213e mondial n’a fait qu’une bouchée de Pedro Martinez pour s’offrir un huitième de finale de rêve contre Rafael Nadal. En conférence de presse avant d’affronter l’Espagnol, Sebastian Korda avait notamment révélé : « Nadal est l'une des raisons qui ont fait que je joue au tennis ». Si le numéro 2 mondial ne lui a pas fait de cadeau sur le cours, il a toutefois tenu à rendre hommage aux plus jeunes.

Rafael Nadal honoré d’inspirer les plus jeunes