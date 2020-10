Tennis

Tennis : Le message fort de Novak Djokovic sur la nouvelle génération !

Publié le 4 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que les surprises s’enchaînent à Roland-Garros, Novak Djokovic s’est montré très satisfait de l’émergence de nouveaux jeunes, qui performent dans l’un des plus grands tournois du monde.

A l’instar de l’US Open un mois plus tôt, ce Roland Garros 2020 connaît plusieurs surprises, que ce soit dans le tableau masculin comme dans le tableau féminin. De Daniel Altmaier (186e mondial) contre Matteo Berrettini à Sebastian Korda (213e mondial) contre John Isner, sans oublier l’immense exploit du jeune Français Hugo Gaston (238e mondial) contre Stan Wawrinka, les jeunes font plus que performer dans cette 129e édition de Roland-Garros, et ce pour le plus grand bonheur de Novak Djokovic.

« C'est une bonne chose et c'est agréable de voir des jeunes joueurs »