Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... La révélation surprenante de Tsitsipas !

Publié le 3 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Qualifié en huitièmes de Roland-Garros après l'abandon d'Aljaz Bedene, Stefanos Tsitsipas a partagé une drôle d'anecdote en conférence de presse.

Dominateur face à Aljaz Bedene, Stefanos Tsitsipas menait deux sets à rien avant l'abandon de son adversaire. Le Grec avait même un break d'avance dans la troisième manche. Au prochain tour de ce Roland-Garros, le numéro 6 mondial affrontera Grigor Dimitrov, lui aussi qualifié après l'abandon de son adversaire. Mais c'est après son match que le vainqueur de l'ATP Finals 2019 a régalé. Interrogé justement sur la répétition des conférences de presse, Stefanos Tsitsipas a livré une anecdote de jeunesse.

« J'étais journaliste à 11 ou 12 ans »