Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic rend un vibrant hommage à Tsitsipas !

Publié le 10 octobre 2020 à 15h35 par A.D.

Opposé à Stefanos Tsitsipas en demi-finale de Roland-Garros, Novak Djokovic a dû livrer un énorme combat pour l'emporter. Avant de croiser la route de Rafael Nadal en finale, l'ogre serbe n'a pas tari d'éloges à l'égard du prodige grec (22 ans).

Stefanos Tsitsipas a poussé Novak Djokovic dans ses derniers retranchements. En demi-finale de Roland-Garros, le numéro un mondial a été contraint de disputer cinq sets pour venir à bout du jeune Grec (22 ans). Et ce n'est qu'au terme d'une bataille de presque 4h de jeu (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1), que Novak Djokovic a validé son ticket pour la finale du Grand Chelem français. Alors qu'il affrontera Rafael Nadal ce dimanche, Novak Djokovic a tenu à faire l'éloge de Stefanos Tsitsipas après la rencontre.

«Il faut rendre hommage à son esprit combatif»