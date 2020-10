Tennis

Tennis - Roland Garros : Djokovic rend hommage à Diego Schwartzman !

Publié le 9 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors qu’il disputera ce vendredi sa demi-finale contre Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a eu quelques mots forts pour Diego Schwartzman, qui tentera quant à lui de faire tomber Rafael Nadal.

Opposé à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a ce vendredi l’occasion de retourner en finale de Roland-Garros pour la première fois depuis 2016, date à laquelle il avait remporté son premier et unique Grand Chelem parisien, contre Andy Murray. Si le numéro 1 mondial a affirmé que ce ne serait pas un match facile, le défi est encore plus grand pour Diego Schwartzman. L’Argentin sera en effet opposé à Rafael Nadal pour la seconde fois en l’espace de quelques semaines. A la surprise générale, Schwartzman était parvenu à faire tomber l’Espagnol, à Rome, sur sa surface de jeu préférée, et nourrit donc de grands espoirs alors qu’il vient vaincre Dominic Thiem, double finaliste en titre. Interrogé en conférence de presse sur ce qu’il pensait de Diego Schwartzman, Novak Djokovic a tenu à rendre hommage au 14e du classement ATP.

« Je suis fier de lui et lui souhaite le meilleur »