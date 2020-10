Tennis

Tennis - Roland-Garros : Rafael Nadal prépare sa revanche !

Publié le 7 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Battu à Rome par Diego Schwartzman, Rafael Nadal croisera de nouveau la route de l'Argentin à Roland-Garros. Et le triple tenant du titre a un plan.

C'était une journée historique à Roland-Garros. Dans le tableau masculin, Dominic Thiem a encore régalé. Après son combat en cinq sets contre Hugo Gaston, l'Autrichien a remis ça contre Diego Schwartzman. Mais avec 8h30 sur le court rien que pour ces deux matches, doubler la mise était trop difficile. L'Argentin s'est ainsi qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Avant d'être rejoint plus tard par Rafael Nadal. Beaucoup plus tard. Le numéro 2 mondial s'est imposé contre Jannik Sinner en trois manches, dans le match le plus tardif de l'histoire de Roland-Garros.

« Je vais essayer de jouer différemment qu'à Rome »