Tennis - Roland-Garros : La réaction pleine de classe de Thiem après son élimination !

Publié le 6 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Vaincu en quart de finale par Diego Schwartzman, Dominic Thiem quitte Roland-Garros. Épuisé, l’Autrichien a tenu à féliciter son adversaire du jour et ami pour sa victoire.

C’est pour l’instant le match de la quinzaine. Après un combat de plus de 5 heures pour autant de sets, Diego Schwartzman est venu à bout du 3e joueur mondial Dominic Thiem (7-6(1) ; 5-7 ; 6-7(6) ; 7-6(5) ; 6-2). Donné favori avant la rencontre, la 6e plus longue de l’histoire de Roland-Garros, l’Autrichien aura fini par craquer physiquement, probablement usé par son huitième de finale déjà remporté en cinq manches contre Hugo Gaston. En remportant ce match marathon face à son ami, l’Argentin se qualifie pour sa première demi-finale en Grand Chelem, à 28 ans.

« Ce match était fantastique »