Tennis

Tennis : Carreno Busta encense Nadal et Djokovic !

Publié le 8 octobre 2020 à 20h35 par H.K.

Battu par Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros, Pablo Carreno Busta avait vivement critiqué le comportement du Serbe lors d’une conférence de presse. Cependant, ce dernier n’en semble pas moins admiratif du numéro 1 mondial, mais aussi de Rafael Nadal…

Pablo Carreno Busta a réalisé un beau parcours à Roland-Garros. Après avoir éliminé Roberto Bautista Agut, 10e mondial au classement ATP, au 3e tour, l’Espagnol se retrouvait face à Novak Djokovic pour les quarts de finale du tournoi. Battu en 4 sets, Carreno Busta s’était agacé du comportement du Serbe, estimant que ce dernier demandait des « pauses médicales dès que le match se compliquait ». Cependant, cette critique ne l’empêche par d’être admiratif du numéro 1 mondial, mais aussi de Rafael Nadal…

«La différence avec Nadal et Djokovic, c’est qu’ils jouent à ce niveau tous les jours»