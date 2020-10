Tennis

Tennis - Roland-Garros : Blessé, Novak Djokovic fait le point !

Publié le 8 octobre 2020 à 11h35 par T.M.

Vainqueur de Pablo Carreno Busta, Novak Djokovic a validé son ticket pour le dernier carré de Roland-Garros. Une dernière ligne droite que le Serbe va toutefois entamer avec quelques pépins physiques.

Après avoir concédé le premier set, Novak Djokovic a ensuite redressé la barre face à Pablo Carreno Busta. Opposé à l’Espagnol en quart de finale de Roland-Garros, le numéro 1 mondial a fini par s’imposer en 4 sets pour rejoindre les demi-finales du Grand Chelem parisien. Toutefois, malgré cette victoire, le Serbe peut avoir quelques craintes. En effet, lors de son duel face à Carreno Busta, Djokovic a montré quelques pépins physiques. Interrogé après la rencontre sur son état de santé, le Djoker a confirmé quelques problèmes sans vouloir en dire trop…

« Plus je jouais et mieux ça allait »