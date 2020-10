Tennis

Tennis - Roland-Garros : Tsitsipas encense Novak Djokovic avant la finale !

Publié le 10 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après leur très longue bataille sur le central de Roland-Garros en demi-finale du tournoi parisien, Stefanos Tsitsipas a rendu un vibrant hommage à Novak Djokovic.

Le combat des maîtres aura bien lieu. Novak Djokovic a rejoint Rafael Nadal après s’être difficilement extrait des griffes de Stefanos Tsitsipas au bout de la nuit. Le Serbe est sorti vainqueur d’un marathon de 3h54 en demi-finale contre le Grec en cinq sets 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1. Plus tôt dans la journée, l’Espagnol Rafael Nadal s’était, lui, qualifié en dominant l’Argentin, Diego Schwartzman, 6-3, 6-3, 7-6. Les numéros 1 et 2 mondiaux auront donc bien rendez-vous ce dimanche pour s’expliquer en finale de Roland-Garros. Un stade de la compétition que Stefanos Tsitsipas n’a encore jamais atteint en Grand Chelem, de quoi le mettre en émoi devant la performance livrée par Novak Djokovic pour le battre.

« Novak a presque atteint la perfection en matière de tennis »