Tennis : Roland-Garros

Tennis - Roland-Garros : Après son sacre, Nadal rend hommage à Djokovic !

Publié le 11 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Après avoir rapidement tué tout suspens, Rafael Nadal a remporté son 13e Roland-Garros, ce dimanche, en battant Novak Djokovic en finale. Un adversaire qu’il n’a pas manqué de féliciter.

Rafael Nadal n’aura laissé que des miettes à Novak Djokovic. À 34 ans, l’Espagnol à remporté son 13e titre à Roland-Garros. Opposé à Novak Djokovic en finale, le Taureau de Manacor n’aura laissé aucune chance au numéro un mondial pour l’emporter 6-0, 6-2, 7-5. Rafael Nadal a laissé exploser sa chance après la balle de match, comme à chacune de ses victoires Porte d’Auteuil. Rafael Nadal est notamment tombé dans les bras de ses proches dont il avait été coupé depuis trois semaines en raison des précautions pour lutter contre le Coronavirus. Rafael Nadal n’a pas, non plus, manqué de rendre hommage à son adversaire contre qui il disputait son 56e match.

« Je souhaite tout le meilleur pour le futur à Novak »