Tennis

Tennis : Schwartzman tranche à son tour entre Nadal, Federer et Djokovic !

Publié le 18 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Éliminé en demi-finale de Roland-Garros par le vainqueur Rafael Nadal, Diego Schwartzman n’a pu lutter contre l’Espagnol. Venu s’entraîner auprès de Toni Nadal, l’Argentin est revenu sur les performances de son bourreau Porte d’Auteuil.

Diego Schwartzman a été lui aussi emporté par la tempête Nadal à Roland-Garros. L’Argentin, vainqueur de son ami Dominic Thiem en quart de finale, n’aura duré que trois manches face au Majorquin, à l’instar de tous ceux qui l’ont affronté dans sa quête d’un 13e Roland-Garros. Désormais membre du Top 10 mondial pour la première fois de sa carrière, Diego Schwartzman savoure, et profite de son après tournoi pour s’entraîner à Majorque, sous a houlette de Toni Nadal, à la Rafa Nadal Academy.

« Nadal, c’est complètement dingue »