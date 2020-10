Tennis

Tennis : Federer, Djokovic... Le clan Nadal affiche ses préférences !

Publié le 14 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après la victoire de Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, le débat du GOAT a pris une nouvelle tournure. Pour Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael, Djokovic est un cran en-dessous.

Une correction pleine de symbole. En finale de Roland-Garros, Rafael Nadal a fait tombé Novak Djokovic pour égaler les 20 Grand Chelem de Roger Federer. Une course à trois pour ce record puisque Djokovic est en embuscade avec 17 titres. Et les trois hommes devancent largement le reste du peloton. Pete Sampras, recordman avant l'avènement de cette génération, a remporté 14 Majeurs. Une performance que Rafael Nadal concurrence seulement avec ses sacres à Roland-Garros. Lunaire. Injouable sur l'ocre parisienne, Roi de la terre battue, le taureau de Manacor est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de cette surface.

« Federer et Nadal ont réussi à élever leur propre sport à une catégorie supérieure »