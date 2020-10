Tennis : La grosse annonce de Rafael Nadal avant le Masters de Paris !

Tennis

Tout juste auréolé de son treizième sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal s'apprête à disputer le tournoi de Paris-Bercy. Comme l'a confirmé le Majorquin, il se prépare actuellement pour disputer le Masters 1000 parisien.

Rafael Nadal a confirmé sa suprématie à Roland-Garros. Sans perdre le moindre set, et pas même contre Novak Djokovic en finale, le numéro 2 mondial est parvenu à remporter une 13ème fois le Grand Chelem français. A 34 ans, Rafael Nadal reste donc le maitre incontesté à Paris. Pour assoir davantage sa domination dans la capitale française, le Majorquin va se présenter au Masters 1000 de Paris-Bercy.

Sur son compte Twitter , Rafael Nadal a annoncé sa participation pour le Masters 1000 de Paris-Bercy. « C'est parti pour la saison indoor [...] Oui, je me prépare pour Bercy » , a-t-il posté simplement ce mardi. Parviendra-t-il à enchainer au Masters de Paris après son énième sacre à Roland-Garros ? La réponse à partir du 2 novembre, date de l'ouverture du tournoi.

It’s indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy ... And yes... getting ready for #ParisBercy pic.twitter.com/SajEB4JMEW