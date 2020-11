Tennis

Tennis : Après sa défaite, Rafael Nadal encense Medvedev !

Publié le 22 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Défait au bout de la nuit en demi-finale des ATP Finals par Daniil Medvedev (3-6, 7-6, 6-3), Rafael Nadal est resté lucide sur sa contre-performance.

Ce samedi, après une première demi-finale remportée au bout du suspens par Dominic Thiem contre Novak Djokovic, la seconde demi-finale aura aussi livré toutes ses promesses. Rafael Nadal défiait l’homme en forme du moment, le Russe Daniil Medvedev. Après un combat acharné de 2h35, Daniil Medvedev est finalement venu à bout de l’Espagnol (3-6, 7-6, 6-3). Rafael Nadal avait pourtant servi pour le match dans le deuxième set. Beau joueur, le Taureau de Manacor a salué l'implication sur chaque point de Medvedev à l’issue du match.

« Bravo à lui. Ce n'était pas assez de mon côté »