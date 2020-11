Tennis

Tennis : Dominic Thiem révèle la clé de sa victoire contre Djokovic !

Publié le 21 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Comme l'an dernier, Dominic Thiem a battu Novak Djokovic à Londres. Comme l'an dernier, l'Autrichien s'est qualifié pour la finale des ATP Finals. Et le numéro 3 mondial est revenu sur son succès.

Le choc a tenu toutes ses promesses. Novak Djokovic s'attendait à une nouvelle bataille face à Dominic Thiem, les deux joueurs se sont livrés un véritable combat. Dans un match très serré et disputé, l'Autrichien a réalisé le seul break de la partie, en fin de première manche, pour prendre les devants. C'est ensuite que cette demi-finale des ATP Finals est entrée dans une dimension plus tactique, plus mentale, avec encore plus de suspense. Les deux derniers sets se jouent au tie-break, à Novak Djokovic le premier, à Dominic Thiem le second. Dominator a ainsi pris une revanche sur la finale de l'Open d'Australie. Et comme à Melbourne, l'issue a été incertaine jusqu'au bout.

« Il faut toujours croire que l'on peut être victorieux »