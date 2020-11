Tennis

Tennis : Novak Djokovic donne le ton avant d'affronter Thiem !

Vainqueur d'Alexander Zverev, Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales des ATP Finals. Le numéro 1 mondial sera opposé à Dominic Thiem, dans un match qui s'annonce très disputé.

La réponse du berger à la bergère. Novak Djokovic et Rafael Nadal ne sont jamais bien loin l'un de l'autre. Dans la même configuration après les deux premières journées de ces ATP Finals, les deux premiers mondiaux jouaient leur qualification dans une sorte de quart de finale. Ce jeudi, le taureau de Manacor a disposé de Stefanos Tsitsipas pour rejoindre Daniil Medvedev en demi-finale. Pourtant tenant du titre, le Grec est donc sorti dès les poules. Et dans le second groupe, Novak Djokovic a pris le meilleur sur Alexander Zverev (6-3 7-6). Le numéro 1 mondial rejoint ainsi le dernier carré, où il affrontera Dominic Thiem, très impressionnant depuis le début des Masters. Les quatre meilleurs mondiaux se retrouvent en demi-finales des ATP Finals pour la première fois depuis 2004.

« Chaque fois que nous nous affrontons, ce sont des marathons »