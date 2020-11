Tennis

Tennis : Thiem livre une des clés de sa victoire contre Nadal

Publié le 18 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

En s’imposant en deux sets face à Rafael Nadal, Dominic Thiem a confirmé qu’il était en grande forme à Londres. L’Autrichien a livré ce qui est, selon lui, l’une des clés pour vaincre l’Espagnol.

Battre Rafael Nadal n’est jamais anodin, Dominic Thiem y est une nouvelle fois parvenu ce mardi. Après avoir défait Stefanos Tsitsipas dans la rencontre d’ouverture de l’ATP Finals 2020 l’Autrichien est venu à bout du numéro 2 mondial au prix d’un match épique. Les deux cadors, longtemps au coude à coude, se sont départagés au tie-break dans les deux sets de la rencontre, à chaque fois en faveur de Thiem. Ce dernier s’est déjà enflammé en conférence de presse sur la qualité de la rencontre. L’occasion également de dévoiler ce qui, selon lui, a pu faire basculer le match en sa faveur.

« C’était définitivement un super match »