Tennis

Tennis : Dominic Thiem annonce la couleur à Nadal, Federer et Djokovic

Publié le 24 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Battu en finale du Masters par Daniil Medvedev, Dominic Thiem n’a pu ajouter un nouveau titre à son palmarès. L’Autrichien, qui parvient de plus en plus à prendre le meilleur sur le « Big 3 », annonce que la tâche sera plus dure pour eux désormais.

Et si la fin de l’ère des Djokovic, Nadal et Federer était plus proche que jamais ? Avec 57 titres du Grand Chelem à eux trois, les membres du « Big 3 » ont sans conteste écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de la balle jaune. Mais les soucis physiques et l’âge les rattrapent, et la « Next Gen », déjà présente depuis quelques années sur le circuit, cherche à se tailler sa place. Les demi-finales du Masters de Londres, où Nadal a été battu par Medvedev, et Djokovic par Thiem, démontrent cette évolution. Et pour l’Autrichien, cela ne devrait que s’accentuer à l’avenir, dans des propos relayés par We Love Tennis .

« La concurrence est maintenant plus performante »