Tennis : Andy Murray explique pourquoi Nadal échoue au Masters !

Publié le 24 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Battu par le futur vainqueur Daniil Medvedev, Rafael Nadal a une nouvelle fois manqué l’occasion de remporter l’ATP Finals. Pour Andy Murray, les échecs répétés du Majorquin s’expliquent par la surface du tournoi.

Au bout du suspense, c’est donc Daniil Medvedev qui succède à Stefanos Tsitsipas au Masters de Londres. Personne n’a été en mesure de faire flancher le Russe, déjà invincible à Paris pour son précédent tournoi. Pas même Rafael Nadal, battu en demi-finale (3-6, 7-6, 6-3). La seizième participation n’aura donc toujours pas été la bonne pour le Majorquin, qui n’a toujours pas ajouté ce trophée à sa vitrine. Cette compétition ne lui sied décidément pas, avec seulement deux finales jouées, perdues face à ses meilleurs ennemis, Roger Federer (2010) et Novak Djokovic (2013).

« Ce n’est tout simplement pas sa meilleure surface »