Tennis

Tennis : Medvedev s’enflamme pour son titre au Masters !

Publié le 23 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

En finale du Masters, Daniil Medvedev a pris le meilleur sur Dominic Thiem en trois sets. Déjà vainqueur à Paris il y a deux semaines, le Russe s’est enflammé après son nouveau succès, qui vient clôturer la saison 2020.

En cette fin de saison, Daniil Medvedev était tout simplement irrésistible. Déjà vainqueur du Masters 1000 de Paris, en battant en finale Alexander Zverev, le Russe a récidivé à Londres, réalisant tout simplement le tournoi parfait. Même Dominic Thiem, pourtant en très grande forme, a dû s’incliner (4-6, 7-6, 6-4) dans une nouvelle rencontre de haut-vol. Le joueur de 24 ans confirme sa progression, et s’annonce plus que jamais en capacité de bousculer les membres du « Big 3 » la saison prochaine. Surtout après avoir triomphé de Novak Djokovic et Rafael Nadal cette semaine.

« Des souvenirs pour toute une vie »