Tennis

Tennis : Medvedev annonce la couleur avant la finale contre Thiem !

Publié le 22 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Ce dimanche, la finale des ATP Finals verra s’opposer Daniil Medvedev à Dominic Thiem. Les deux joueurs ont battu Novak Djokovic et Rafael Nadal à Londres, de quoi rendre le Russe euphorique.

La relève est là et bien là. Favoris de leur demi-finale respective, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont tombés sur plus fort qu’eux. Ce samedi, Dominic Thiem (27 ans) s’est imposé contre Novak Djokovic (7-5, 6-7, 7-6), puis Daniil Medvedev (24 ans) a pris le meilleur sur Rafael Nadal (3-6, 7-6, 6-3). La finale du Masters de Londres se disputera donc entre les 3e et 4e mondiaux. Mieux encore pour la jeune garde, Thiem et Medvedev ont tous les deux battus à la fois Djokovic et Nadal lors de ce Masters final, l’Autrichien étant venu à bout de l’Espagnol en phase de groupe, tout comme le Russe s’était défait du Serbe auparavant. Daniil Medvedev n’a pu que souligner ce double exploit.

« C’est génial qu'on ait battu deux des plus grands joueurs de l'histoire »