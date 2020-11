Tennis

Tennis : Andy Murray dévoile son plus gros obstacle pour son grand retour !

Publié le 25 novembre 2020 à 19h35 par A.D.

De retour après une grave blessure à la hanche, Andy Murray tient à retrouver son plus haut niveau dans les plus brefs délais. Selon lui, le seul obstacle qui peut le freiner dans sa progression est la vitesse.

Après avoir vécu une véritable descente aux enfers, Andy Murray est de retour et compte bien rattraper le temps perdu. Alors qu'il se démène pour retrouver son meilleur niveau, le Britannique est plus que déterminé à remplir son objectif. Interrogé sur sa progression, Andy Murray a expliqué qu'il n'y avait qu'une chose qui pouvait l'handicaper : la vitesse.

«La vitesse pourrait m’empêcher de retrouver mon meilleur niveau»