Tennis : Rafael Nadal rend un vibrant hommage à Diego Maradona

Publié le 26 novembre 2020 à 10h35 par H.K. mis à jour le 26 novembre 2020 à 10h37

Très attaché au monde du football, Rafael Nadal a également été très touché par l’annonce du décès de Diego Maradona ce mercredi 25 novembre. Et l’Espagnol a tenu à rendre un vibrant hommage à l’Argentin…

Rafael Nadal reste toujours très attaché au monde du football. Fervent supporter du Real Madrid depuis sa plus tendre enfance, le recordman de victoires à Roland-Garros continue de suivre de très près l’actualité du ballon rond. C’est donc sans surprise qu’il a tenu à rendre hommage à Diego Maradona, dont le décès a été annoncé ce mercredi 25 novembre, l’Argentin ayant été retrouvé mort à son domicile à l’âge de 60 ans des suites d'une crise cardiaque.

« Aujourd’hui, le monde du sport en général et du football en particulier a un vide »

Ainsi, sur son compte Twitter , la légende espagnole a rendu un vibrant hommage à l’Argentin, affirmant qu’il était l’un des plus grands athlètes de l’histoire du football et du sport. « Aujourd’hui, le monde du sport en général et du football en particulier a un vide. Maradona était l’un des plus grands athlètes de l’histoire. Ce qu’il a fait dans le football demeure. Mes sincères condoléances à sa famille, au monde du football et à toute l’Argentine ».