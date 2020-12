Tennis

Tennis : L’idée surprenante de Nick Kyrgios pour sa retraite sportive !

Publié le 1 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Absent des courts depuis février, Nick Kyrgios est sûrement le joueur le plus clivant du circuit. À 25 ans, l’Australien semble avoir déjà une idée de reconversion, dans l’univers des jeux vidéo.

Depuis son élimination au tournoi d’Acapulco, Nick Kyrgios n’a plus foulé les courts de tennis en compétition. Si l’Australien devrait faire son retour devant son public à Melbourne, il a tout de même fait parler de lui cette année. Tout d’abord au prix de débats houleux avec d’autres personnalités du monde du tennis, notamment quant à la disqualification de Novak Djokovic à l’US Open, mais aussi via des sorties véhémentes envers la balle jaune. L’actuel 45e joueur mondial ne vit pas forcément un rêve éveillé dans son sport, et pourrait songer à une fin de carrière prématurée.

Kyrgios se verrait bien dans les jeux vidéo