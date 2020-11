Tennis

Tennis : Del Potro affiche ses ambitions pour les JO de Tokyo !

Publié le 30 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Absent des courts depuis juin 2019, Juan Martin Del Potro rêve encore de succès avant la fin de sa carrière. L’Argentin, médaillé d’argent à Rio en 2016, espère pouvoir disputer les jeux de Tokyo en août prochain.

Capable de concurrencer les meilleurs à son sommet, Juan Martin Del Potro aura connu une carrière minée par les blessures. À 32 ans, l’Argentin n’a plus foulé les courts depuis juin 2019, et une nouvelle blessure au genou. Opéré pour la dernière fois en août 2020, l’ancien numéro 3 mondial sait que sa santé l’obligera à raccrocher prématurément, mais espère toujours avoir l’occasion de briller encore une fois. Pourquoi pas comme en 2016, lorsqu’il avait obtenu la médaille d’argent au tournoi olympique des jeux de Rio, battu par Andy Murray en finale.

« J’ai l’espoir de représenter l’Argentine une fois de plus »