Tennis

Tennis : Ce nouvel aveu de Rafael Nadal sur sa carrière !

Publié le 10 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, Rafael Nadal est revenu sur sa carrière, avouant qu'il n'imaginait pas avoir autant de succès à ses débuts à seulement 16 ans.

Après une saison particulière, marquée notamment par l'arrêt de la saison durant plusieurs mois en raison de la pandémie mondiale de Covid-19 ainsi que l'annulation de Wimbledon, Rafael Nadal est parvenu à entrer un peu plus dans la légende du tennis lors de Roland Garros. En donnant une véritable leçon à Novak Djokovic en finale, Rafael Nadal a décroché son 20e titre du Grand Chelem, égalant ainsi le record détenu par Roger Federer, qui n'a pas pu se défendre, étant écarté des courts depuis février. Alors qu'il a récemment déclaré qu'il ne comptait pas prendre sa retraite dans l'immédiat, Rafael Nadal a fait le point sur sa carrière, concédant qu'il n'imaginait pas être où il est lors de ses débuts, à 16 ans.

« Je ne m’attendais jamais à réaliser ne serait-ce que la moitié de ce que j’ai accompli »