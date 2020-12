Tennis

Tennis : Rafael Nadal s'enflamme pour Roger Federer

Publié le 3 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Tous les deux parmi les plus grandes légendes de l'histoire du tennis, Rafael Nadal et Roger Federer sont également deux grands amis, et l'Espagnol l'a une nouvelle fois démontré, ne tarissant pas d'éloges son rival.

Récent vainqueur de Roland-Garros au bout d'un tournoi dominé de bout en bout et sans concéder le moindre set, Rafael Nadal s'est hissé un peu plus dans la légende du tennis en remportant son vingtième titre du Grand Chelem, égalant ainsi le record de Roger Federer. Les deux hommes dominent les deux dernières décennies, talonnés de près par Novak Djokovic. Toutefois, si le Serbe est un peu en plus en retrait, Roger Federer et Rafael Nadal entretiennent une grande amitié, en témoigne la nouvelle récente déclaration de l'Espagnol.

« Roger Federer est l’un des plus grands hommes de l’histoire du sport »