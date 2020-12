Tennis

Tennis : Ce joueur qui a fait des cauchemars de Roger Federer !

Publié le 2 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

À 21 ans, Casper Ruud a bouclé l'année 27e joueur mondial. Le jeune Norvégien, qui a affronté Roger Federer à Roland-Garros en 2019, se remémore le stress que la rencontre avait engendré.

Du haut de ses 20 titres du Grand Chelem, Roger Federer est considéré pour beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. Si le débat fait rage pour savoir qui de lui, de Rafael Nadal ou de Novak Djokovic sera considéré comme le « GOAT » , le Suisse aura quoiqu’il arrive marqué plusieurs générations de joueurs, et même servi d’exemple à suivre, au grand dam de Gilles Simon. Casper Ruud a eu l’occasion de défier Roger Federer à Roland-Garros en 2019. Dans des propos rapportés par TennisActu , le Norvégien de 21 ans, désormais 27e au classement ATP, s’est remémoré tout le stress qu’avait engendré ce rendez-vous.

« Jouer contre Federer ce n’est pas anodin »