Tennis : Le clan Nadal fait une énorme révélation !

Publié le 28 novembre 2020 à 23h35 par A.D.

Grand ami de Rafael Nadal, Carlos Moya est devenu son entraineur il y a quatre ans. Comme l'a confié l'ancien joueur, le numéro 2 mondial est naturellement doté d'un énorme mental et n'a jamais eu besoin d'être soutenu psychologiquement.

Depuis de longues années, Rafael Nadal donne du fil à retordre à Novak Djokovic et Roger Federer, ses plus grands rivaux. Grand spécialiste de la terre battue, le Majorquin assoit surtout son autorité à Roland-Garros depuis l'année 2005 (13 titres à la Porte d'Auteuil). Une performance qu'il doit beaucoup à son mental. Et comme l'a révélé Carlos Moya, son entraineur, Rafael Nadal n'a jamais eu besoin d'être aidé psychologiquement : ses qualités mentales sont naturelles.

«Ce qu’il fait dans les moments de stress, il ne l’a appris nulle part»