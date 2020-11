Tennis

Tennis : Le gros coup de gueule de Gilles Simon !

Publié le 28 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Le tennis français n’est plus présent dans le gratin du tennis mondial. Si de nombreux joueurs sont encore bien classés, Gilles Simon pense qu’une évolution dans l’approche du jeu est nécessaire pour viser plus loin.

Depuis 1983 la France attend un successeur à Yannick Noah, dernier vainqueur français à Roland-Garros. Si ces 20 dernières années ont vu éclore une nouvelle génération de talents, symbolisée par Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon, les Bleus attendent toujours de soulever un nouveau Grand Chelem. Si la France possède l’un des plus gros réservoirs mondial de talents et de nombreux joueurs bien classés, elle peine à tutoyer les sommets. Selon Gilles Simon, un changement dans les mentalités est nécessaire.

« Malgré l’absence de résultats, le mot d’ordre est de ne rien changer »