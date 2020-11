Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic… Gilles Simon fait un choix étonnant !

Publié le 28 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

À 35 ans, Gilles Simon connaît le tennis sur le bout des doigts. Et le Français s'inquiète que la France n’ai pour idoles que Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, alors qu’il y a beaucoup d’autres champions.

Pour Gilles Simon, c’est l’heure des coups de gueule. S’il a déjà critiqué l’image de Roger Federer auprès du public français, le niçois continue de distribuer les tacles. Aujourd'hui 63e mondial, Gilles Simon avait atteint le summum de sa carrière à la 6e position du classement ATP (en janvier 2009). Le Français, vainqueur de la Coupe Davis en 2017 et double quart de finaliste à l’Open d’Australie et à Wimbledon, se désole qu’il n’y ait pas plus de reconnaissance pour les autres champions que ceux du Big 3 .

Gilles Simon voudrait faire de Marin Cilic un exemple pour les Français !