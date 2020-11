Tennis

Tennis : Ce témoignage qui en dit long sur Rafael Nadal !

Publié le 26 novembre 2020 à 19h35 par Th.B.

Compatriote de Rafael Nadal, Feliciano Lopez a révélé apprécier ses confrontations face au Majorquin qui est pour lui proche d’être le meilleur joueur de l’histoire du tennis.

À 39 ans, Feliciano Lopez avait mené la vie dure à Rafael Nadal lors du deuxième tour du Rolex Paris Masters au début du mois de novembre en obligeant le Majorquin à aller chercher son 1000ème succès en ATP en trois sets. L’Espagnol avait livré une belle bataille contre le numéro 2 mondial qui est à ses yeux bien plus que cela. En effet, pour Lopez, Rafael Nadal pourrait bien être le meilleur joueur de l’histoire de la petite balle jaune.

«Je me suis senti compétitif contre le numéro 2 mondial et peut-être le meilleur joueur de l’histoire»